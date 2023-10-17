Cumhuriyetin 100. yılında İZBAN ücretsiz olacak!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:31

Türkiye Cumhuriyeti’in 100. tıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı toplu araçlar ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü yurttaşlar, Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ile İzmir’de İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.