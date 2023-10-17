Cumhuriyetin 100. yılında İZBAN ücretsiz olacak!

Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim günü İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:31
Cumhuriyetin 100. yılında İZBAN ücretsiz olacak!
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Türkiye Cumhuriyeti’in 100. tıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı toplu araçlar ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü yurttaşlar, Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ile İzmir’de İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.


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