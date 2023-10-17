Cumhuriyetin 100. yılında İZBAN ücretsiz olacak!
Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim günü İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
Türkiye Cumhuriyeti’in 100. tıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı toplu araçlar ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü yurttaşlar, Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ile İzmir’de İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama
- 'Patates hat'la vurgun düzeni