“Cumhuriyet’in 100’ü İzmir” sergisi açıldı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:51

Güncelleme: 25.10.2023 - 09:51

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümünde “Cumhuriyetin 100'ü İzmir” sergisi sanatseverlerin yoğun katılımıyla açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun katılımıyla açılan sergide İzmir'in 100 yıllık Cumhuriyet yolculuğu yedi farklı bölüm ile sanatseverlere sunuldu. Serginin küratörleri arasında ise Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp, Erol Özdayı, Hüseyin Erciyas, Kemal Okul, Mert Rüstem, Nur Uzakgören, Saadet Erciyas bulunuyor.

AZİM DİK DURUŞ GÜÇLÜ KARARLAR SERGİDEKİ HER BİR FOTODA BİZE GÖZ KIRPACAK



Cumhuriyet’in 100’üncü yılının kutlandığı bu günlerde Cumhuriyet sevdalılarıyla bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Güzel insanlar Cumhuriyet sevdalıları ve bekçileri iyi ki varsınız. Bu Cumhuriyet sizler sayesinde ilelebet payidar kalacaktır. Böylesi anlamlı bir sergide böylesi anlamlı bir günde bu unutulmaz yolculuğun parçası olduğumuz için büyük gurur duyuyorum. 100 yaşında olan Cumhuriyet’e baktığımızda ve bizler bugün yaş alan ama hiç yaşlanmayan foto albüme bakarak ne kadar kutsal bir emanet olduğunu anlayacağız. Sadece cumhuriyet coşkusunu değil aynı zamanda dönemin duygularına da örnek olacağız. Azim, dik duruş, güçlü kararlar sergideki her bir fotoda bize göz kırpacak. Cumhuriyet birleştirir, güçlendirir, başarır. Bu sergiyi özel kılan kuşkusuz kolektif bir çatı altında birleştirmesi. Bu sevdayı ve sevdalıları bir araya getirmekle çok güçlü mesaj veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SERGİ 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

“Cumhuriyetin Yüzü İzmir” sergisini planlarken Cumhuriyet ışığının aydınlattığı her alanın görsel zenginliğini sunuyor. İzmir’in 100 yıllık Cumhuriyet yolculuğunu yansıtmayı hedefleyen sergi yedi farklı bölümden oluşuyor.

1. Bölüm: 100 Fotoğrafçı 100 Fotoğraf Sergisi İzmir ili içinde aktif olarak çalışan, sergiye davet edilen fotoğraf sanatı dernek ve toplulukları üyelerinin gönderdiği, 100 fotoğrafçıya ait 100 fotoğraftan oluşuyor.

2. Bölüm: Fotoğraf sanatçısı Kemal Okul’dan "Sokak Sokak Kentim İzmir" Sergisi İzmir’in sokaklarını 50 yıldır düzenli olarak fotoğraflayan, tüm fotoğraf derneklerinin Kemal Abisi olarak da tanınan fotoğraf sanatçısı Kemal Okul’un çektiği ve ustalarından kendisine kalan kent belleğine sunan fotoğraflardan oluşuyor.

3. Bölüm: Koleksiyoner Mert Rüstem’den Cumhuriyet Bayramı Sergisi koleksiyoner Mert Rüstem'in arşivinden, İzmir'de kutlanan eski Cumhuriyet Bayramı fotoğrafları sergisi. Şimdiye kadar hiç görülmemiş üç Atatürk fotoğrafının da yer aldığı bu bölüm, İzmir'in Cumhuriyet yolculuğunu kronolojik olarak izleme olanağı veriyor.

4. Bölüm: Foto Muhabirlerinin Gözünden İzmir Sergisi İzmir'de görev yapan, kenti ve kentliyi

fotoğraflayan gazetecilerin, foto muhabirlerinin kendi arşivlerinden İzmir'in tarihine tanıklık eden fotoğraflar sergileniyor. Bu bölümde arşivlerindeki fotoğrafları paylaşan Aykut Fırat, Esat Erçetingöz, Hüseyin Erciyas, Mustafa Oğuz, Saadet Erciyas, Turan Gültekin ve Ümit Otan’ın objektifinden kareler yer alıyor.

5. Bölüm: APİKAM Arşivi'nden İzmir'de Görev Yapan Belediye Başkanları ve “İzmir'in Önder

Kadınları” Sergisi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) desteğiyle hazırlanan bu bölümde 1923'den günümüze kadar görev almış belediye başkanlarının fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca İzmir'in alanında bir ilklere imza atmış kadınlarının fotoğrafları ve gazete haberleri bu bölümde sergileniyor.

6. Bölüm: İzmir Halkının Gözünden Cumhuriyet Sergisi (1923 - 1950) İzmirlilerin kendi albümlerinde yer alan, 1923-1950 yılları arasında kentimizde çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. İzmirlilerin e-posta yoluyla, dijital ortamda gönderdiği fotoğraflar dev bir panoda sergileniyor.

7. Bölüm: Cumhuriyet'le Büyüyenler Sergisi’nin bu bölümünde çoğu Cumhuriyet ilan edildiğinde doğmuş, Cumhuriyet devrimleriyle büyümüş, Cumhuriyetin ilk yıllarını yaşamış, 90 yaş ve üstü anıları taze, kalplerinde sonsuz Atatürk sevdası olan çınarlarla yapılan röportajlar ve fotoğraflar sunuluyor.