Cumhuriyetin 98’inci yıldönümü İzmir'de coşkuyla kutlanacak

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:17

İzmir Cumhuriyet’in 98’inci yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı iki günlük programda resmi törenlerin yanı sıra kent genelinde konserler, dans gösterileri, söyleşiler ve sergiler gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.

FENER ALAYI

29 Ekim sabahı 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören ve kortejle başlayacak kutlama, 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yapılacak fener alayı ve bayrak taşıma yürüyüşüyle devam edecek. Fener alayına canlı heykeller, karnaval grubu ve Kadın Ritim Topluluğu eşlik ederken, yürüyüş sonunda Türk bayrağını Zeybekler karşılayacak. Akşam 20.30’da ise Gündoğdu Meydanı’nda Sıla konseri var.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMA

Cumhuriyet coşkusu merkez dışındaki ilçelere de yayılacak. 28 Ekim akşamı 20.30’da Menderes 19 Mayıs Stadyumu’nda, 29 Ekim akşamı ise Bayındır İlçe Stadyumu’nda Anadolu Ateşi dans gösterisi olacak. 28 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında Menemen Hatundere köy meydanı ile Aliağa Şakran mahalle meydanında gün boyu Gezici Kütüphane etkinlikleri yapılacak. Modern gölge oyunu gösterilerinden köy tiyatroları performanslarına kadar şenlik havası esecek. Tire’nin Kireli Köyü’nde ise 14.30’da 29 Ekim Şenliği başlayacak. Köy meydanında Atatürk Heykeli’nin açılışının ardından Cumhuriyet çınarı dikilecek. 28 Ekim’de 19.00’da Urla Zafer Caddesi’nde, 29 Ekim’de ise Foça Demokrasi Meydanı’nda “Cumhuriyet ve Özgürlük” temalı orkestra konserleri var.

E SPOR YARIŞMASI

Program kapsamında 28 ve 29 Ekim’de Kültürpark’ta gençlik konserleri, açık alan performansları, dans gösterileri de olacak. 29 Ekim’de Celal Atik Spor Salonu’nda 10.00-17.00 saatleri arasında Sportif Salsa Cumhuriyet Kupası ve sanal ortamda FIFA21 ve NBA2K21 ESPOR Turnuvası Cumhuriyet Kupası var.

SÖYLEŞİ VE SERGİ

28 Ekim’de 14.00’te Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde Serdar Şahinkaya, “Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi, Sömürge Ekonomisinden Halkçı Ekonomiye” adlı söyleşiyle İzmirlilerle buluşacak. 29 Ekim’de 18.00’de Kültürpark Atlas Pavyonu C Galeri’de minyatür sergisinin açılışı var.

100’ÜNCÜ YIL MARŞI İÇİN İLK ETAP SONUÇLARI AÇIKLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması’nın birinci etabı olan şiir yarışması kategorisinin kazananları 29 Ekim’de 12.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) açıklanacak.

25 - 26 EKİM'DE KÖY TİYATROLARI ETKİNLİĞİ

Program kapsamında bugün (25 Ekim Pazartesi) 29 Ekim temalı Köy Tiyatroları ortak etkinliği yapılacak. Kültürpark’ta İzmir Sanat Merkezi’nde 20.00’de Cemal Fatih Polat’ın modern gölge oyunu var. 20.30’da ise Köy Tiyatroları Cumhuriyet Oratoryosu ile İzmirlilerle buluşacak. 26 Ekim Salı günü ise Yeşilyurt’taki Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde 19.00’da modern gölge oyunu ve 20.00’de Ulamış Köy Tiyatrosu’nun “Yaşamın İçinden” adlı tek perdelik oyunu sergilenecek.