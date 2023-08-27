Cumhuriyet'in acı günü: Mehmet Ali Gölcük yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:44

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:45

Yenigün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gölcük'ün oğlu Mehmet Ali Gölcük idaresindeki otomobil önceki gün akşam saatlerinde Kambur Söğüt bölgesinde karşı yönden gelen M.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada Mehmet Ali Gölcük ile aynı otomobilde bulunan V.D, ve karşı yönden gelen otomobildeki 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Mehmet Ali Gölcük, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Gölcük, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.