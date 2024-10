'Cumhuriyet’in Aydınlığı' mısralarla melodileri buluşturdu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:34

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:34

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Gazetesi yazarı usta şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin, Selçuklular ile bir araya geldi. Edebiyatın usta kalemi Behramoğlu okuduğu şiirler ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyet’in Aydınlığı” adlı müzik ve şiir dinletisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dinleti öncesinde yayınlanan, sözleri Ataol Behramoğlu tarafından yazılan, Erhan Doğan tarafından bestelenen Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı büyük beğeni topladı.

Edebiyatın usta ismi farklı dönemlerde yazdığı şiirlerini okumadan önce hikayelerini ve yazma sürecini dinleyicilerle paylaştı. “Yaşadıklarım Öğrendiğim Bir Şey Var” adlı şiirini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen okuyan edebiyatın usta ismi dinletisini Nazım Hikmet’in “Kerem gibi” şiiriyle sonlandırırken, Müzisyen Haluk Çetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına Çanakkale Türküsü ’nü Efes Selçuklular ile birlikte söyledi.

“CUMHURİYET SİZİNLE VAR OLSUN”

Büyük beğeni toplayan müzik ve şiir dinletisinin ardından sahneye çıkarak Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’e teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Şiir eğer varsa hayatımızın içinde, bir de sizin şiirlerinizi okuyarak büyüdüysek biraz önce okuduğunuz “Yaşadıklarım Öğrendiğim Bir Şey Var” şiirinizdeki gibi her şeye rağmen ama her şeye rağmen büyük bir güç, tutku ve inançla devam ediyoruz. Her şeye rağmen Cumhuriyet diyoruz, her şeye rağmen Atatürk diyoruz. Örgütlü kötülük dahili ve harici her yerde var. Her şekilde var. Efes Selçuk’ta o örgütlü kötülüğe karşı iyiliklerle ve iyilerle bir arada durmayı başarabildik. O iyiler hep var olsunlar. Cumhuriyet sizinle var olsun” dedi.

Dinletinin ardından yazarımız Behramoğlu okurları için kitaplarını imzaladı.