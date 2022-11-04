Cumhuriyet’in gündeme getirdi: Arkeopark ilan edilmeli!

04 Kasım 2022 Cuma, 07:34

Konak ilçesinde yıkımı sırasında zemininde tarihi kalıntılar bulunan ve bu nedenle çalışmaların durdurulduğu 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi ile ilgili Cumhuriyet’in gündeme taşıdığı haber sonrası İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü açıklama yayınladı. Kurum, tarihi bulgulara rastlanan eski iş merkezi arazisinde çalışmaların sürdüğünü belirtirken, bölgede kısmi yapılaşmaya izni verileceğini de ifade etti. 6 yıldır kaderine terk edilen ve bataklığa dönen arkeolojik sit alanına ilişkin yapılan açıklamada, Roma dönemine ait kalıntılara rastlandığı ve bölgenin sit alanı olması ile pandemi gibi gerekçelerle projede ilerleme kaydedilemediği belirtildi.

“RESTORE ET, İŞLET VE DEVRET MODELİ”

2016’dan bu yana yapılan üç ayrı ihaleden ilk ikisinin iptal edildiği konservasyon çalışmaları ile başlayacak olan projenin de iki yıl içinde tamamlanacağı duyuruldu. Bölgeyi kısmi yapılaşmaya açacak yeni projeye göre 35 yıllığına restore et, işlet ve devret modeli ile arkeolojik kalıntıların olmadığı yerde üç katlı iş merkezi yapılacak. Bölgedeki arkeolojik eserlerin korunacağı ve aynı yerde sergileneceğinin altı çizilirken arkeolojik kalıntıların üzerine denk gelmeyecek şekilde nasıl inşaat yapılacağı ise merak konusu haline geldi.

“BURAYI İŞHANI YAPARSANIZ HİÇ İNANDIRICILIĞINIZ OLMAZ”

Sürecin takipçisi olan avukat Arif Ali Cangı ise anayasa ile uluslararası sözleşmeleri işaret ederek “Kaptan Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı temelinden kalıntıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, hukuksal ve tarihi bir sorumluluktur. Anlaşıldığı kadarıyla bakanlık, kalıntıları camın altında sergilemek suretiyle koruyacak, üzerine ticaret merkezi kurmayı hedefliyor. Kemeraltı Çarşısı’nı ‘Tarihi limana kıyısı var’ diyerek, İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne önerirken, burayı işhanı yaparsanız hiç inandırıcılığınız olmaz. Yapılması gereken ve hukuksal zorunluluk, buranın kazılarının tamamlanıp arkeopark haline getirilmesidir” diye konuştu.