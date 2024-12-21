Cumhuriyet'in haberi Meclis'e taşındı: CHP'li Gökçe Gökçen'den 'Rukiye Özen Pirinççi' hakkında soru önergesi

Yayınlanma: 21.12.2024 - 19:55

Güncelleme: 21.12.2024 - 19:55

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Rukiye Özen Pirinççi'nin FETÖ soruşturması kapsamında unvanının alındığını yazmıştı.

Terkoğlu yazısında, "Aksaray’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olan Rukiye Özen Pirinççi hakkında, ankesörle aranma nedeniyle, FETÖ soruşturması başlatılmış. Hâkim Pirinççi, bu nedenle FETÖ iltisaklı olmakla suçlanmış" ifadelerine yer vermişti.

GÖKÇEN'DEN TUNÇ'A SORU ÖNERGESİ

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kamuoyunda ''adli yargıda kumpası" olarak değerlendirilen Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rukiye Özen Pirinççi’nin, hakkında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınması ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 13 Haziran 2024 tarihli kararnamesiyle Trabzon İnfaz Hakimliğine atanması ile ilgili olayı TBMM gündemine taşıdı. Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Gökçen, önergesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rukiye Özen Pirinççi, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 13 Haziran 2024 tarihli kararnamesiyle Trabzon İnfaz Hakimliğine atanarak görevinden alındı. Bu kararın ardından, Pirinççi hakkında yürütülen soruşturma ve iddialar yargı camiasında derin yankı uyandırdı. Hakim Pirinççi, daha önce FETÖ iltisakı iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında suçlanmış, ancak söz konusu delillerin çelişkili ve tutarsız olduğu savunulmuştu. İddialar arasında, kendisine ait olmayan bir telefon numarası üzerinden ardışık arama kayıtları oluşturulduğu ve bu numaranın daha önce FETÖ bağlantısı sebebiyle soruşturulan bir savcıya ait olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca, bir AVM’nin müşteri hizmetleri hattından yapılan çağrıların bile delil dosyasına eklendiği ileri sürüldü.

"BAZI GRUPLARIN HEDEFİ HALİNE GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ"

Pirnççi, söz konusu ankesörlü telefon aramalarından birinin eşinin zorunlu askerlik yaptığı sırada görev yaptığı birlikte gerçekleştirildiğini ifade etti. Bunun dışında, Digitürk aboneliğini FETÖ kavgasından 11 ay önce iptal ettiğini belgelerle açıkladı. Ancak bu detaylar, aleyhine hazırlanan raporlarda dikkate alınmadı. Kaynaklar, FETÖ’nün etkin olduğu dönemde 2011 yılında Adli Yargı sınavında ilk 500’e girmesine rağmen mülakat sırasında elendiğini, ancak 17-25 Aralık sürecinin ardından yargıdaki düzen değişikliği sayesinde yükseldiğini belirtti. Vatansever ve Atatürkçü kimliğiyle tanınan Pirinççi’nin, bu sebeplerle yargıdaki bazı grupların hedefi haline geldiği iddia edildi.

Öte yandan, Pirinççi, 'Bana kumpas kuruldu' diyerek başlattığı mücadele, yargıdaki daha geniş bir sorunu gözler önüne serdi. İddialara göre, bazı yargı mensuplarının FETÖ bağlantılı olduklarına dair dosyalar arşivlerde bekletilirken, bu kişiler kritik görevlere atanmaya devam etti."

Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

"2019 yılında yargıda yüzde 98 hedef süre oranını tutturarak rekor kıran, yargı çevresinde Atatürkçü kimliği ile bilinen Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rukiye Özen Pirinççi’nin hakkındaki suçlamaların HAKYOL tarikatı tarafından ortaya atıldığı iddiaları doğru mudur?

Söz konusu raporlarda yer alan, Rukiye Özen Pirinççi’nin ardışık aramalarla ilişkilendirildiğine dair iddiaların teknik doğruluğu araştırılmış mıdır? Bu raporlar kimler tarafından hazırlanmış ve kimler tarafından onaylanmıştır?

Raporlarda adı geçen telefon numaralarının başka kişilerle bağlantılı olduğunun ortaya çıktığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğrultusunda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gerçekleştirilen görev yeri değişikliklerinde, iddiaların doğruluğunu teyit etmek amacıyla hangi mekanizmalar devreye sokulmaktadır?

Rukiye Özen Pirinççi ile aynı soruşturmada adı geçen hakim ve savcılardan ağır ceza mahkemesi başkanı, HSK müfettişi, adalet müfettişi gibi unvanlı pozisyonlara atananlar olmuş mudur? Hakim Rukiye Özen Pirinççi’nin unvanı alınarak düz hakim olarak tayin edilirken aynı soruşturmada yer alan diğer kişilerle ilgi yer ve unvan değişikliği yapılmış mıdır? Unvanı alınan Rukiye Özen Pirinççi için iadeyi itibar verilecek midir?

Yargı camiasında yer alan herhangi bir yapı veya grubun, görevdeki hakim ve savcılar üzerinde etkide bulunduğuna dair iddialar araştırılmakta mıdır?

Hakim Rukiye Özen Pirinççi hakkında bu kadar tutarsız teknik raporlar olmasına rağmen HSK neden disiplin soruşturması açmıştır? İdari soruşturma neden bu kadar uzun sürmektedir?"