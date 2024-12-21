TBMM Genel Kurulu'nda '2025 Yılı Bütçesi' kabul edildi
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.
Buna göre, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 249 ret oyuna karşılık 317 oyla kabul edildi.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ise 249 ret oyuna karşılık 318 oyla kabul edildi.
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