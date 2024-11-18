Cumhuriyet’in haberi TBMM gündeminde: 'Yurttaşlarımız evsiz kalmaya devam etmiş'
Depremin üzerinden 21 ay geçmesine karşın özellikle Hatay’da tamamlanan konut sayısı ihtiyacın çok altında kaldı. Bunun önemli nedenlerinden birisi ise iktidara yakın şirketlerin söz verilen tarihlerde konutları tamamlamaması olarak öne çıktı.
Cumhuriyet, iktidara yakın Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat Şirketinin Antakya ve Defne’de Nisan 2024’te bitirilmesi planlanan konut inşaatı yüzde 55 ve yüzde 68’de kaldığını, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Antakya’da yapımını üstlendiği ve 17 Mayıs 2024’te bitmesi planlanan afet konutu projesinin ise yüzde 37’de kaldığını ortaya çıkarmıştı.
Konuyu TBMM’ye taşıyan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlanması için soru önergesi verdi. Kurum’a, “Taahhüt edilen sürede tamamlanmayan ihaleler için cezai işlem uygulanmakta mıdır” sorusu yöneltildi.
Gazetemize konuşan Kara, "Yandaş şirketlere Hatay’daki ihalelerde de öncelik tanınması, görüldüğü üzere, hiçbir işe yaramamış. Yandaşlar kazançlarını katlarken yurttaşlarımız evsiz kalmaya devam etmiş. İhaleler kamu çıkarı için değil, birilerini ihya etmek için düzenlenmiş” dedi. Kara, konutların, taahhüt edilen tarihlerde teslim edilememesinin, depremzedelerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını söyledi.
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