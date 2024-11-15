Meclise katılmak için yola çıkmıştı: Belediye başkanı kaza geçirdi
İzmir Kınık Belediye Başkanı CHP'li Sema Bodur, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına katılmak için aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından açıklama yapan Başkan Bodur, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
İzmir Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak üzere seyir halinde giderken İzmir Otobanı'nda trafik kazası geçirdi.
Belediye Başkanı Bodur, kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kendisinin ve arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu aktardı.
Bodur'un açıklaması şu şekilde:
"Sevgili hemşehrilerim, Meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak üzere İzmir Otobanı'nda seyir halindeyken geçirdiğimiz trafik kazası sonrası, telefonla arayarak, mesaj yazarak ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum.
Her anımızı, Kınık için daha iyisini yapmak ve daha güzel bir geleceğe birlikte yürümek adına değerlendiriyoruz. Dualarınız ve desteğinizle daha güçlü, daha kararlıyız. Yorulmadan, durmadan birlikte başaracağız! Sevgi ve saygılarımla..."
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