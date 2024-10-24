Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümünde pedallar ‘barış ve kardeşlik’ için dönecek: Bin 250 kilometrelik bisiklet turu

Yayınlanma: 24.10.2024 - 19:15

Güncelleme: 24.10.2024 - 19:15

Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında Manisa’dan Şanlıurfa’ya kadar sürecek bir yolculuk düzenleyecek. Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu Lideri Sabri Bozkurt, yolculuğu anlatan yazılı bir açıklama yayımladı.

Bozkurt’tan yapılan yazılı açıklamada; “Bisikletlerimiz ile Manisa’dan başlayıp Şanlıurfa Göbeklitepe’ye kadar uzanan bin 250 kilometrelik bu yolculuğumuz; birinci gün Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin emekleri ile yeşeren ağaçların arasından Manisamız’dan yola çıkarak, önce aşıklar şehri olan Uşak’a uğrayıp, milli mücadelemizin zafer ile taçlandığı şehrimiz Afyonkarahisar’a, ikinci gün ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ sözlerinin sahibi Mevlana’mızın şehri Konya’ya, üçüncü gün Türkiye’mizin en verimli tarım topraklarına sahip olan Çukurova Adana’ya, dördüncü gün lezzetler diyarı olarak bilinen gazi şehrimiz Gaziantep’e ve son gün ise insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan medeniyetlerin beşiği, Anadolu’nun gizemli dünyası ‘Göbeklitepe’ Şanlıurfa’ da son bulacaktır. Bu yolculuk yalnızca yolları değil, gönüllerimizi de birleştiriyor. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı özgürlük, eşitlik ve adalet değerlerine olan inancımızı, her pedal çevirdiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz. Bu uzun yolculuk, Türkiye’nin dört bir yanındaki insanların kardeşliğini, dayanışmasını ve umudunu simgeliyor” dedi.

‘PEDALLAR BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN DÖNÜYOR’

“Bu değerlerimiz, ülkemizde son zamanlarda artan şiddet olaylarıyla; özellikle kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve doğaya yönelik şiddetle sarsılıyor” diyen Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

“Şiddet ve ayrımcılığa karşı ülke olarak tek vücut olmalı, toplumumuzun tüm üyelerinin güvenle ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Cumhuriyetimizin özgürlük ve eşitlik ideallerini yaşatmak, her türlü şiddet ve adaletsizliğe karşı durmakla mümkündür. Bu uzun yolculuğumuz, sadece fiziksel bir mesafeyi aşmıyor; aynı zamanda ülkemizdeki her türlü adaletsizliğe, şiddete ve kadınlarımızın, çocuklarımızın, doğamızın ve hayvanlarımızın yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor. Bizler pedallarımızı çevirirken, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünü bugün çok daha iyi anlıyor, ülkemizin tüm canlıları için adalet, güven ve huzur dolu bir gelecek diliyoruz. Pedallar cumhuriyet için, pedallar kadınlarımızın, çocuklarımızın, doğamızın ve hayvanlarımızın huzuru için, pedallar barış ve kardeşlik için... Pedallar Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin yeşil bir doğa ve yaşanabilir bir çevre ideali için dönüyor.”