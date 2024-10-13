Kural ihlali yapan elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1 yaralı
Adıyaman’da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen elektrikli bisiklete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi kavşağında, trafik ışıklarında kırmızı yandığı sırada geçiş yapan Abdurrahman Nogu idaresindeki elektrikli bisiklete, Mustafa C. idaresindeki 02 BA 081 plakalı otomobil çarptı.
Meydana gelen kazada yaralanan Abdurrahman Nogu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş'a tepki yağıyor: 'Alıştıra alıştıra...'
- Bahçeli’nin aracı olduğu karanlık bir plan!
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- 'AKP kural tanımıyor, sistem çöktü'
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- Özgür Özel'den flaş 'aday' açıklaması