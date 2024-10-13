Kural ihlali yapan elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen elektrikli bisiklete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kural ihlali yapan elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:04

Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi kavşağında, trafik ışıklarında kırmızı yandığı sırada geçiş yapan Abdurrahman Nogu idaresindeki elektrikli bisiklete, Mustafa C. idaresindeki 02 BA 081 plakalı otomobil çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan Abdurrahman Nogu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman

İlgili Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü

Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü
İtalyan ressamların sergisine, Adıyamanlılar damga vurdu

İtalyan ressamların sergisine, Adıyamanlılar damga vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler