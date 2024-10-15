Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Baş Mahallesi Kocatepe Sokak güzergahında Y.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile H.H.H.’nın kullandığı 03 ACF 710 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı.
Kazada, her iki sürücü ile birlikte A.Ö. yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Ambulans #afyonkarahisar
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