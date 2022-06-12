Cumhuriyet'in mutlu günü

12 Haziran 2022 Pazar, 13:08

Gazeteci Kübra Köklü Orözü ve Cumhuriyet.com.tr Spor Müdürü Tonguç Orözü dün Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Nikah şahitliğini Cumhuriyet.com.tr'nin Sosyal Medya Koordinatörü Arda Özarda'nın yaptığı düğüne, ailelerinin yanı sıra arkadaşları ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da katıldı.

Cumhuriyet ailesi olarak çalışma arkadaşımız Tonguç Orözü ve eşi Kübra Köklü Orözü'nü tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.