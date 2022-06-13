Cumhuriyet'in mutlu günü
Cumhuriyet gazetesi Dijital Dönüşüm Direktörü Yusuf Güler ile Demet Şentürk dün akşam İstanbul'da hayatlarını birleştirdi.
Cumhuriyet gazetesi Dijital Dönüşüm Direktörü Yusuf Güler ile Demet Şentürk Güler dün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Nikaha ailelerinin yanı sıra arkadaşları ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da katıldı.
Cumhuriyet ailesi olarak çalışma arkadaşımız Yusuf Güler ve eşi Demet Şentürk Güler'i tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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