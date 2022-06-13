Cumhuriyet'in mutlu günü

13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:29

Cumhuriyet gazetesi Dijital Dönüşüm Direktörü Yusuf Güler ile Demet Şentürk Güler dün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Nikaha ailelerinin yanı sıra arkadaşları ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da katıldı.

Cumhuriyet ailesi olarak çalışma arkadaşımız Yusuf Güler ve eşi Demet Şentürk Güler'i tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.







