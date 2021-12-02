Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı

Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığa atanması kararlaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2021 Perşembe, 21:22
Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı
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Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildi.

Vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı.


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