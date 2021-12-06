Cumhuriyet’te yeni görevlendirme

06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:18

Cumhuriyet’te 37 yıldır çeşitli kademelerde çalışan Arif Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine vekâleten atandı.

Gazetemizin spor servisinde 1984’te çalışmaya başlayan, ardından ekonomi servisinde bir süre görev yapan Kızılyalın, Cumhuriyet’in yayımladığı çok sayıda ekte sorumluluk üstlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Spor’un genel yayın yönetmenliğini de sürdürdü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünü bitiren Kızılyalın’ın TGC, TSYD gibi meslek kuruluşlarında üyeliği bulunuyor. Kızılyalın’ın Cumhuriyet Kitapları’ndan “Galatasaray Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.