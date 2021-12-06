Cumhuriyet'ten açıklama

Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 13:50
Cumhuriyet'ten açıklama
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Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir.

Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur.

Cumhuriyet gazetesinde iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir.

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