Cumhuriyet'ten çarpıcı araştırma: 10 kadından 8'i güvende hissetmiyor!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:57

Türkiye her gün yeni bir kadın cinayeti, kadına şiddet veya istismar haberine uyanıyor. Yayımlanan raporlar ve veriler kadına yönelik şiddet konusunda dünyanın çok gerisinde kaldığımızı ve kadınların genellikle yakını olan erkekler tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Cumhuriyet'in "Güvende hissediyor musunuz" sorusunu yönelttiği 10 kadından 8'i "Hayır" yanıtını verirken hepsi caydırıcı cezalar uygulanmadığı yönünde mutabık kaldı.

10 KADINDAN 8'İ GÜVENDE HİSSETMİYOR!

Konuya ilişkin Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan kadınlar şunları söyledi:

"Hiç rahat gezemiyoruz. Son zamanlarda gelen göçmenlerin sayısı arttı. Sözlü taciz ediliyoruz, bakışlarıyla taciz ediyorlar." (Yağmur Uğurlu, 21 yaşında)

"Bazı semtlerde kısmen daha güvenli hissediyorum ama bazı semtlere gitmemeyi tercih ediyorum. Ama herkes benim gibi güvenli semtlerde oturma şansına sahip değil. Korkuyorum tabi ki çünkü bazen hiçbir neden olmadan bile şiddet olayları yaşanıyor." (Miraç Alişan, 30 yaşında)

"Sürekli bir temkin halindeyiz ama bunu da hayatımızın sorunu haline getirmemeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerin sosyokültürel yapısıyla da çok ilgili oluyor bu durum. Sosyokültürel yapı da giderek değişiyor, buna otoriteler önlem almalı. Ben oturduğum semt sebebiyle kısmen güvendeyim diyebilirim. yine de hepimizin başına her an her şey gelebilir." (Ayşıl Çil, 43 yaşında)

"Güvende hissetmiyorum, haberleri görünce korkuyorum. Eskiden dışarı çıkacağım saate bu kadar dikkat etmezdim. Sadece kendim için değil tüm kadınlar için endişeleniyorum. çok kötü bir zamandayız. Caydırıcı cezalar olsa böyle olmaz." (Zehra Tosun, 48 yaşında)

"Güvende hissetmiyoruz. Buralı değilim ve İstanbul'a geldiğimde inanılmaz tedirgin oldum. Kendimizi kollamaya çalışıyoruz." (Eda Serdar, 27 yaşında)

"Güvende hissetmiyoruz. Psikolojik olarak etkileniyoruz, artık haberleri izleyemiyoruz. Kadınlar korunamıyor. Akşam saatlerinde dışardaysam tedirgin oluyorum." (Seda Erdoğan, 42 yaşında)

"Asla güvende hissetmiyorum, bu böyle gidecek gibi duruyor. Böyle öleceğiz sanırım." (Ayşen Çoban, 27 yaşında)

"Kızım da var ve çok endişeleniyorum. Ona dövüş sporları öğrenmesini söylüyorum. Kendi cezamızı kendimiz mi verelim? Hiçbir gerçekçi ceza almıyorlar." (Nurten Yanık, 63 yaşında)

"Kadınlar olarak ayağa da kalkamıyoruz. Son noktadayız. Bu olayların çoğalacağını düşünüyorum. Böyle giderse eve kapanacağız." (Reyhan Kaçmaz, 52 yaşında)

"Güvende hissetmiyorum. Akşam eve giderken arkaya bakarak yürüyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde devletin de arkamızda olduğunu düşünmüyorum." (Zeynep yeşilyurt, 32 yaşında)

KADINA ŞİDDETTE DÜNYA BİRİNCİSİ!

Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre Türkiye, %38 oranla kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı OECD ülkesi olarak birincisi sırada yer alıyor. Türkiye'yi, %37,4 oranıyla Kolombiya, %36 oranla Kosta Rika takip ediyor. ABD ise %35,6 şiddete maruz kalan kadın oranıyla dördüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) 2023 Ağustos raporuna göre ülkemizde sadece ağustos ayında 29 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 21 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürelen 29 kadının 17’si evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından katledildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun bu yılın başında yayınladığı rapora göre ise 2008-2022 yılları arasında erkekler 4 bin 86 kadın cinayeti işledi.

KADINLARA SESLENDİ: KORKMASI GEREKEN BİZ DEĞİLİZ!

Cumhuriyet'in yönelttiği sorular ile aldığı yanıtları değerlendiren Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Fidan Ataselim şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, 6284'e yönelik antipropaganda yürütülmesi, kadınların beyanlarının itibarsızlaştırılması, Aile kurultayları düzenlenmesi, LGBTİ+ bireylere yönelik antimitinglerin örgütlenmesi... Bunların hiçbiri tekil adımlar değil. Kadınlar öldürülmeye devam ederken özgürlüklere ve kazanımlara yönelik saldırılar arttı. Kamu otoritesi de yanımızda değil. Güvende hissetmemek normal ama bizi güvende tutan şey bir arada durmak. Kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar çünkü biz buradayız. Kadınlar kokmamalı. Bizim birliğimiz saldırgan ve tacizci erkekleri korkutmalı."