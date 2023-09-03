Kadına şiddet devam ediyor: Sokak ortasında darbetti!
Ümraniye’de bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir yurttaş geldi.
Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir yurttaş geldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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