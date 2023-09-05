Cumhuriyet'ten kamuoyuna açıklama

Yayınlanma: 05.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 05.09.2023 - 19:34

Son birkaç aydır, Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesini çıkarmakla yükümlü Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. yöneticileri hakkında belirli internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından sürekli olarak benzer kimi asılsız iddialar gündeme getirilmektedir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş olmasına karşın, vakıf ve şirket yönetimine yönelik yalan ve iftiralara dayalı bu itibar suikastı operasyonu aralıksız devam ettirilmek, kamuoyu bu asılsız iddialarla yanıltılmak istenmektedir.

Tek bir merkezden yürütüldüğü konusunda hiçbir kuşku bulunmayan ve önce vakıf yönetimini, sonra da şirket yönetimini ele geçirerek Cumhuriyet gazetesinin Atatürk ilke ve devrimlerinden taraf olan yayın politikasına, yüz yıllık kurumsal hafızasına zarar vermek isteyen, ancak bu amaçlarında başarılı olamayan kişilerce tasarlanmış, belirli internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna servis edilmiş bu iftira niteliğindeki iddiaların tümü asılsızdır.

Cumhuriyet Vakfı ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. yöneticileri ile gazetenin kimi çalışanlarına yönelen sistemli saldırılara karşı bu iftiraları kurgulayan, kamuoyuna servis eden, haber yapan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal başvuruların başlatıldığını ve kurumumuzun bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Cumhuriyet