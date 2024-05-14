Cumhuriyet’ten Keçiören’e ziyaret

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarı Işık Kansu, yazarımız Mustafa Balbay ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:05
Cumhuriyet’ten Keçiören’e ziyaret
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarı Işık Kansu, yazarımız Mustafa Balbay ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Keçiören'i 30 yıl aradan sonra Özaslan ile CHP yeniden kazanmıştı. Cumhuriyet yöneticileri Özarslan’a başarı dileklerinde bulundu. Özarslan da ilk işlerinden birinin ilçede ihtiyacı olan herkesin yanında olmak olduğunu, sosyal belediyeciliğe bütçenin önemli bir kısmını ayırmayı hedeflediklerini, kentsel dönüşümün de eş zamanlı yürütüleceğini dile getirdi. Özarslan, “Mahalleleri muhtarlara zimmetledik. Kimin ihtiyacı varsa bize haber verecekler. Her konuda vatandaşımızın yanında olacağız. Kentsel dönüşümde bütün altyapıyı, doğayı düşünerek hareket edeceğiz ve hızlı hareket edeceğiz” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak

Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak
Eski Ulaştırma Bakanı hayatını kaybetti

Eski Ulaştırma Bakanı hayatını kaybetti
İnşaat işçisi 52 gündür kayıptı... Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!

İnşaat işçisi 52 gündür kayıptı... Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
TFF’den beklenen karar geldi: Futbol sezonu için transfer takvimi açıklandı!

TFF’den beklenen karar geldi: Futbol sezonu için transfer takvimi açıklandı!
Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’

Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’
Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya ırkçı saldırı!

Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya ırkçı saldırı!
Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı

Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı
Arzu Doğan boşanma sebebi olarak gösterdi! Nihat Doğan hakkında skandal itiraf

Arzu Doğan boşanma sebebi olarak gösterdi! Nihat Doğan hakkında skandal itiraf