Cumhuriyet’ten Keçiören’e ziyaret
Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarı Işık Kansu, yazarımız Mustafa Balbay ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarı Işık Kansu, yazarımız Mustafa Balbay ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Keçiören'i 30 yıl aradan sonra Özaslan ile CHP yeniden kazanmıştı. Cumhuriyet yöneticileri Özarslan’a başarı dileklerinde bulundu. Özarslan da ilk işlerinden birinin ilçede ihtiyacı olan herkesin yanında olmak olduğunu, sosyal belediyeciliğe bütçenin önemli bir kısmını ayırmayı hedeflediklerini, kentsel dönüşümün de eş zamanlı yürütüleceğini dile getirdi. Özarslan, “Mahalleleri muhtarlara zimmetledik. Kimin ihtiyacı varsa bize haber verecekler. Her konuda vatandaşımızın yanında olacağız. Kentsel dönüşümde bütün altyapıyı, doğayı düşünerek hareket edeceğiz ve hızlı hareket edeceğiz” dedi.
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