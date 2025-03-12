Cumhuriyet’ten OSİAD’a ziyaret
Gazetemiz yazarı Işık Kansu ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Ostim İşadamları Derneği'ni ziyaret etti.
Gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ile Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, yapılan genel kurulda oluşan yeni Ostim İşadamları Derneği (OSİAD) yönetimine ziyaret gerçekleştirildi.
OSİAD’ın Başkanı Esat Hisarcıklılar, yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet heyetini kabul etti. Ülkenin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin değerlendirildiği görüşmede OSİAD’ın önceki başkanı, şimdiki İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci de yer aldı.
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