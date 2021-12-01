Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:13

Tüm halkımızın bildiği gibi, dövizdeki hızlı yükseliş ülkemizdeki ekonomik dengeleri altüst etmiştir. Buna bağlı olarak; kâğıt, baskı, kırtasiye, dağıtım gibi temel giderlerin döviz kuru üzerinden karşılandığı basın dünyası, çok ağır yüklerin altına girmiştir.

Ekonomik dengeler ve bilançolar tümüyle bozulmuştur.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle üretim, yani kağıt-baskı vb. giderlerin maliyetleri yüzde 77,4 oranında artmıştır, her geçen gün ve saat de artmaktadır.

Bu ekonomik zorluklar karşısında basın-yayın işleri dışında hiçbir yan geliri olmayan, bir patron, sermaye grubu ya da siyasi çevreye ait olmayan; ballı kredilere, siyaseten oluşturulan havuzlardan aktarılan yandaşlık desteklerine dayanmayan Cumhuriyet gazetesi, yaşamını sürdürmek için kendi bağımsız gücüne ve sadık okuyucusuna dayanmaktadır.

Gazetemizin yetkili kurulları olan başta Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu olmak üzere, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu ve Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu’nda da bu ekonomik sorunlar ele alınmış, çözümleri konusunda görüşmeler yapılmış, temeli Cumhuriyet ilkelerine dayalı gazetenin yaşaması için ciddi ekonomik ve mali önlemler alınması konusunda kararlar verilmiştir.

Bu kararlardan kimileri şöyledir:

1. Gazetenin Cumartesi eki yayından kaldırılmıştır.

2. 20 Sayfa olan gazetemiz zorunlu olarak 14 sayfaya indirilmiş, renkli sayfalar azaltılmıştır.

3. Genel giderlerde en yüksek derecede tasarruf sağlanması için önlemler alınmıştır.

4. Aralarında emeklilikleri gelmiş bulunanların da yer aldığı 8 çalışanıyla yollarımız -tüm yasal kazanım ve hakları ödenerek- üzülerek ayrılmıştır.

Cumhuriyet gazetesi; bağımsız, aydınlanmacı, laik ve demokratik Cumhuriyet’ten yana yaşamını sürdürmek için ekonomideki kötü gidişin dayattığı zorunlu önlemleri almak zorunluluğundadır.

Cumhuriyet gazetesi, dün olduğu gibi bugün de emeğin ve emekçinin yanındadır.

Cumhuriyet gazetesi son iki yılda bütün dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın ekonomik baskısı altında bütün koşullarını zorlayarak, çalışanlarına 3 kez, toplamda yaklaşık yüzde 52 oranında ücret zammı yapan tek ulusal bağımsız gazetedir.

Cumhuriyet gazetesi, yine bu koşullar altında; ücret, yemek ve yol yardımı vb. kapsamında artış sağlayarak çalışanları ile toplu sözleşme imzalayan tek ulusal bağımsız gazetedir.

Cumhuriyet gazetesi, gerek siyasal baskılara, gerekse resmi ilan cezalarına ve ekonomik engellemelere karşın, okurlarını korumak amacıyla 3 yıldır satış fiyatına zam yapmayan tek ulusal bağımsız gazetedir.

Son günlerde çeşitli çevrelerde yapılan ya da kasıtlı olarak yaptırılan; ömürleri boyunca gazetenin ilkeleriyle bağımsızlığına gölge düşmemesi için çaba harcamış ve gazetenin yaşaması için içtenlikle, gönüllülükle sorumluluklarını yürütmüş ve yürütmekte olan yöneticilerine yöneltilen haksız, kışkırtıcı, hedef gösterici, gerçeklerden uzak, zaman zaman da terbiye ve hukuk sınırlarını aşan saldırıları ibretle seyrediyoruz.

Okuyucularımız ve kamuoyu bilmelidirler ki, Cumhuriyet gazetesi yetkili organları ve çalışanları ile birlikte, kendi ilke ve çizgisi çerçevesinde yayınını sürdürecek, ülke demokrasisine ve yurdun çağdaş yaşamına hizmet etmeye devam edecektir.