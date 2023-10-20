CUMOK'tan 100 gence 100 kitap seti
Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK), “Gençlerimize Aydınlanma Kitaplığı Oluşturuyoruz” kampanyasını Cumhuriyetin 100. yılı için genişletti. CUMOK, 100 gence kitap armağan edecek.
Ankara Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) dört yıldır sürdürdüğü “Gençlerimize Aydınlanma Kitaplığı Oluşturuyoruz” kampanyasının 13’üncüsü, bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında daha geniş kapsamlı düzenlenecek.
Türkiye’nin dününden bugününe ışık tutacak kitaplar armağan edilecek kampanyaya ilişkin konuşan Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, laik ve bilimsel eğitimin öneminin günümüzde daha da yaşamsal olduğunun altını çizdi.
Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 gence 5 kitaptan oluşan 100 kitap seti armağan edeceklerini vurgulayan Özer, “Hep yanımızda olan, bizi destekleyen, yüreklendiren, özverili, karanlığı birlikte yenmeye andımız olan Ankara Cumhuriyet Okurları’nın bitmez tükenmez katkılarıyla yapacağız. Onlara teşekkürümüz sonsuz” diye konuştu.
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