CUMOK'un 'en kıdemlisi' İdris Duman gazetemizin sıkı takipçisi: 83 yıllık 'sevda'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Adı İdris Duman. 92 yaşında. Duman’ın Cumhuriyet’le tanışma öyküsü, 1940’lı yıllarda mezun olduğu Çamlıhemşin Taş Mektep’e uzanıyor. Duman, 1940’ların başında, ilkokulu okuduğu Taş Mektep’teki öğretmeninin kendisine derste “Cumhuriyet gazetesini” okutmaya başlattığını ve Cumhuriyet ile olan bağının “küçük yaşlarda” bu şekilde başladığını anlatıyor. Cumhuriyet Okurları (CUMOK) tarafından “Fırtına’nın bilgesi” olarak tanımlanan Duman, Rize’ye ulaşımın denizden olduğu 1940’larda Fırtına Vadisi’ne haftada bir gelen Tari Vapuru’nun, liman olmadığı için Pazar ilçesi açıklarına demir attığını ve üç adet Cumhuriyet gazetesini kayıklarla sahile taşıdığını, gazetelerden her gün birinin kendisine ulaşması için Taş Mektep’e gittiğini anlatıyor.

‘7 KITADA DA CUMHURİYET’

Taş Mektep’teki okul yıllarının ardından eğitim görmek için Fransa’ya gittiğini kaydeden Duman, “yıllarca dünyanın 7 kıtasında da işini sürdürdüğünü ancak gittiği her yerde Cumhuriyet gazetesinin ‘geç de olsa’ mutlaka kendisine ulaştığını” dile getiriyor.

Duman, yıllar sonra emekli olup doğduğu topraklara geri döndüğünde, kendisine ait olan Fırtına Vadisi’nin ilk otelinde yaşamını sürdürdüğünü, “Cumhuriyet okuru” kimliğini burada da devam ettirdiğinin altını çiziyor. Yıllar boyu dünyanın 7 kıtasında Cumhuriyet okumayı bir yaşam biçimi haline getiren Duman; şimdilerde ise 30 yıllık arabası ile her gün en az 10 kilometre yol yaparak Fırtına Vadisi’nden Çamlıhemşin’e inerek iki adet Cumhuriyet alıyor. Gazetelerden birini her gün çay içtiği kıraathaneye bırakan Duman, bir diğeriniyse oteline götürüyor.

Ankara CUMOK sözcüleri Necdet Özer ve Kezban Gökçeoğlu, Ankara CUMOK ailesiyle birlikte yaptıkları Karadeniz gezisinde “en kıdemli CUMOK’lu” Duman’ı ziyaret etti. Duman’a Cumhuriyet Kitapları’ndan armağan eden Ankara CUMOK, Duman’ın Cumhuriyet’e ulaşma anılarını dinledi. Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Necdet Özer, Duman için “Pırıl pırıl bir beyin, hafıza, ifade gücü... Hepimize örnek bir yaşam, ömrün uzun olsun koca çınar” ifadelerini kullandı.