Çünkü burası Cumhuriyet

Sabahın erken saatlerinde, servislerimiz ve ajanslardan akmaya başlayan haberlerle başladığımız günün, ne zaman biteceği bilinmez. Cumhuriyet yazıişlerinde.

Cafer Kurt
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:29
Çünkü burası Cumhuriyet
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Ülkenin yavaş yavaş şekillenen gündemini okurlarımıza ulaştırmak için sayfalarımızı oluşturmaya başlarız. Ancak bu hemen bir çırpıda olmaz. Çünkü burası Cumhuriyet, her olayın, oldurulanın, gelişmenin, demecin, kıpırdamanın, -artık baktığınız yerde ne görürseniz diyelim- bağlantısını, bağlamını ve devamla doğrultusunu bulmak zorundayız. Çünkü burası Cumhuriyet. Sırtımızda kimsenin bagajını taşımamaya özen gösteririz. Ama bizim de bir yol göstericimiz var elbet. Çok okumak, tartışmak, sokakta olmak yani kısaca hiçbir şeye kulak kapatmamak, kötülüklere, hele hele adaletsizliğe göz yummamak, hiç kimseyi hor görmemek. 

Elimizde ne varsa paylaşırız. Gizli hesaplar, kumpaslar bizden uzak olur her zaman. Haber alma-yayma hakkının, ifade özgürlüğünün, özgür düşüncenin önündeki engellere karşı çıkmak yolumuzu bulmakta yardımcı olur bizlere. 

Arkamızda büyük ustaların ve emeğini sakınmayanların şekillendirdiği 100 yılımız var: Cumhuriyet.

Nice yüzyıllara…


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