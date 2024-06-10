Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 16:00

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Manisa'nın Kula ilçesinde, Sandal Mahallesi'ndeki bir cüruf ocağında meydana geldi. Ömer Selendili, cüruf ocağında çalışırken kullandığı 45 AIF 441 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kaza anında şoför Selendili, kamyondan dışarı savruldu. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Selendili'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selendili'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.