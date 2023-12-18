ÇYDD 30. yılını kutladı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:41

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:41

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi 3O’uncu yılını Adnan Saygun Kültür Merkezinde kutladı.

Etkinliğe ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur Ertürkan ile yazarlarımızdan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu katıldı.

Gecede Tenor Levent Gündüz, Keman Sanatçısı Hakan Şensoy ve Piyano Sanatçısı Metin Kiper’in ‘Atatürk’e Çalan Keman’ konseri alkış topladı. Güzelyalı Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Pehlivan ile Terkoğlu’nun ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye ve Demokrasi söyleşisi büyük ilgi gördü.