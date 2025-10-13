ÇYDD açıkladı... Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son durum ne?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından, merhum sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun evini ve bankadaki nakit birimini derneğe bağışlamasıyla ilgili davaya ilişkin açıklama yapıldı.

"VASİYETNAMENİN HUKUKSAL SÜREÇLERİ HALEN DEVAM EDİYOR"

Seyfi Dursunoğlu’nun dernek lehine yaptığı vasiyetnameye karşı iki yasal mirasçısının açtığı iptal davasının Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Davacılar kararı istinaf etmiştir, dosyanın istinaf incelemesi devam etmektedir. Derneğimizce açılan vasiyetnamenin tenfizi davası ise ilk derece mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir. Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamesinin hukuksal süreçleri halen devam etmektedir. Merhum bağışçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."