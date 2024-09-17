ÇYDD İzmir'den Yargıtay'a Anayasa çağrısı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasanın ilk dört maddesi kaldırılmalı" söylemleri ile Yargıtay'ı göreve çağırdı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Biz, Anayasa’nın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4'üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" şeklindeki açıklamalarına tepkiler sürüyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi de yazılı bir açıklama yayımlayarak Yargıtay'ı göreve çağırdı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Anayasamızın dördüncü maddesi, devletin temel niteliklerini, resmi dilini, bayrağını, ulusal marşını ve başkentini düzenleyen ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceğini düzenler. Anayasa’nın dördüncü maddesi, devletin temel niteliklerinin, resmi dilinin, bayrağının ve üniter yapısının korucu zırhıdır ve güvencesidir. Bu güvenceyi hedef almak devletin kuruluş ilkelerini ve temel niteliklerini hedef almaktır. Bu değişikliği önermek gericiliğe ve bölücülüğe hizmet eder ve bu değişikliği öneren siyasal partilerin demokratik siyasal hayatta yeri olmamalıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını gereğini yapmaya davet ediyoruz” denildi.
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