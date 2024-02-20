ÇYDD’den gerici Şevki Yılmaz’ın skandal sözlerine tepki!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, eski Refah Partisi milletvekili gerici Şevki Yılmaz’ın skandal ifadelerine yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nde şeriat hayali 29 Ekim 1923’te sönmüştür. Şeriat rejimine karşı Cumhuriyet ve devrimleri savunmak hukuku ve Anayasa’yı savunmaktır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:57
ÇYDD’den gerici Şevki Yılmaz’ın skandal sözlerine tepki!
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı nikah şahitliğini yaptığı II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. 

Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” demişti.

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Söz konusu skandala Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden tepki geldi. 

Yazılı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“İstanbul’da bir düğünde Cumhuriyeti kuranlara “soysuz”, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “Selanikli dönme” denilerek ağır hakaretler edilmiştir. Bu sözler tarihi gerçeklerin çarpıtılmasından ötedir; tarihimize, ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza ve bağımsızlığımıza ihanettir. Bu sözler, görmek ve anlamak gerekir ki 9 Eylül 1922’de işgalcilerin denize dökülmesinin intikamı niteliğindedir. Cumhuriyet savcıları bu suçlar için bu kez görevlerini yapıp bir soruşturma başlatacak mıdır? 

Son padişah Vahdettin, iş birliği yaptığı İngiltere devletine ait bir zırhlı ile İstanbul’u terk etmiştir. Tarihsel gerçekleri yalanlarla değiştiremezsiniz. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı gerçekleştiren ve Cumhuriyeti kuranların soyu İzmirli Hasan Tahsin, Gaziantepli Şahin Bey, Kahramanmaraşlı Sütçü İmam, Erzurumlu Nene Hatun, Kastamonulu Şerife Bacı’dır! Bu şanlı soy, yurt sathında Kuvayı Milliye olmuş, bizi 100 yıllık Cumhuriyetimize kavuşturmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nde şeriat hayali 29 Ekim 1923’te sönmüştür. Şeriat rejimine karşı Cumhuriyet ve devrimleri savunmak hukuku ve Anayasa’yı savunmaktır. Bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”


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