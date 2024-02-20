Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan eski Refah Partili gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:01
Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı nikah şahitliğini yaptığı II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullandı. 

Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi.

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Söz konusu skandalın öznesi Şevki Yılmaz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. habervakti.com'a konuşan Yılmaz, sözlerinin arkasında durdu. 

Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini şöyle açıklamaya çalıştı: 

“Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.

Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.”


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