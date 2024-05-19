ÇYDD’nin unutulmaz başkanı Türkan Saylan, kendisinin sözleriyle anıldı: Atatürk Cumhuriyeti’ne borçluyuz
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) unutulmaz başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, 15. ölüm yıldönümünde 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile anıldı.
İstanbul’da yapılan törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Prof. Dr. Cem Say, E. Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazeteci yazar Özlem Özdemir ve yazar Mehmet Zaman Saçlıoğlu katıldı.
Törende konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Türkan Saylan, 74 yıllık ömrü boyunca, ‘Eğitimli her kadının Atatürk Cumhuriyetine borcu var’ cümlesine inanarak laik eğitimi yaşatma mücadelesi verdi. Ne mutlu bize ki, Türkan Saylan’ın yol arkadaşları olmuşuz” dedi. Yüksel ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne “Bu modeli reddediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Anma programında, “Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. 14. Çağdaş Yaşam Bilim Ödülü’ne bilime sunduğu katkılar ve özgün çalışmalar ile bilinen Dr. Buse Cevatemre Yıldırım layık görülürken sanat ödülünü ise “Tanrı ve Memeli Hayvanlar” adlı romanıyla oyuncu ve yazar Zeynep Kaçar kazandı.
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