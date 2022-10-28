D-100 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı
D-100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki Bolu Dağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil ile Bolu Dağı kavşağında yola giren otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Her iki araçta da bulunan ve yaralanan C.E. ile U.K. hastaneye kaldırılırken H.G. olay yerinde tedavi edildi.
Kaza sebebi ile Bolu istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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