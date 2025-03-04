D-100 Karayolu'nda hareketli anlar... Bariyere giren araç alev aldı: 1 ağır yaralı
D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan araç bariyerlere girerek yoldan çıktı. Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-100 Karayolu Selimpaşa Mevkii Silivri istikametinde saat, 01.30 sıralarında, 34 BCE 948 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere girerek yoldan çıktı.
Kaza sonrası bir anda alev alan araçta kalan sürücü yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan aracın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülmesinin ardından hem kaza hem de yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldiği görüldü.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Araçtan çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Yanan ağır hasarlı araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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