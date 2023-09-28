Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:29

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:29

D1 sınıfı ehliyete sahip olmak için bazı özel şartlar bulunmaktadır. Peki, D1 sınıfı ehliyet nedir? D1 sınıfı ehliyet nasıl alınır? D1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? D1 sınıfı ehliyet şartları neler?

D1 EHLİYET NEDİR?

D1 ehliyeti minibüs kullanmak isteyenlerin alması gereken ehliyet olarak öne çıkar. Tabii minibüs ile beraber aynı zamanda kamyonet, otomobil, traktör ve motosiklet gibi araçlarda yine D1 ehliyeti ile birlikte kullanılabilir.

Bu sebepten dolayı daha detaylı ve zorlu bir sınav süreci doğrultusunda D1 ehliyeti alınmaktadır. Özellikle söz konusu yolcu taşımacılığı olduğu zaman bu sınavlar çok daha üst düzey olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu D1 ehliyeti belirli süreler çerçevesinde güncellenir.

D1 EHLİYET NE İŞE YARAR?

Birçok değişik amaca sahip olan farklı araçları kullanma imkanı veren ehliyet diye bir ehliyetidir. Özellikle yolcu taşımacılığı yapmak isteyen ve burada çalışacak olan kişilerin alacağı ehliyet olarak öne çıkar. Fiziksel ve psikolojik ile birlikte yazılı olarak gerçekleştirilen zorlu bir süreç aslında sınavdır.

D1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?

Üst düzey bir ehliyet olması ile beraber D1 ehliyetine sahip olan kişiler oldukça fazla sayıda aracı kullanma imkanı elde etmektedir. Aynı zamanda bu araçlar farklı amaçlar altında kullanım olanağı sağlayan vasıtalar olarak öne çıkar.

- Minibüsler

- Otomobiller

- Traktörler

- Otobüsler

- Motosikletler

- Kamyonetler

D1 SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

D1 sınıfı ehliyet almak için öncelikle ehliyet sınavlarına başvuru yapmak ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. D1 sınıfı ehliyet almak için bazı evrakları hazırlamak gerekmektedir. bu evraklar şunlardır:

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kan grubu kartı,

Adli sicil kaydı,

Öğrenim durumunu gösterir belge.

D1 SINIFI EHLİYET ŞARTLARI NELER?

D1 sınıfı ehliyet almak için bazı şartları taşımak gerekmektedir. Kişinin bu şartların tamamına sahip olması ise zorunludur. D1 sınıfı ehliyet şartları şunlardır: