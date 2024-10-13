D100’de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

D100’de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 10:11

Feci kaza, Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Y.Ç. (21), S.Ç. (49), G.Ç. (26), H.Ç. (46) ve Z.Y. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar Kurşunlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kaza #Çankırı

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