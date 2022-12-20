Daha 23 yaşındaydı... Termik santralde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Elbistan A Termik Santrali'nde asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 3. ünitesinde Kürşat Ahmet Ötegen (23) adlı işçi, asansöre binmek istediği sırada boşluğa düştü.
Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ötegen, yolda hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ötegen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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