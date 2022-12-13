Yer Gaziantep... 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı saldırısıya ilişkin yeni gelişme
Gaziantep’te 15 yaşındaki çocuk, asansörde boğazına bıçak dayayan şahıs tarafından taciz edilmişti. Olayın ardından kaçan saldırgan, ekipler tarafından yakalandı.
Gaziantep'te, asansöre binen 15 yaşındaki çocuğu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen A.K., polis ekiplerince güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.
NE OLMUŞTU?
8 Aralık günü çocuk, oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi.
İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan 15 yaşındaki çocuk çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.
5 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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