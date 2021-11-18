Daha önce de gündeme gelmişti: Terör örgütü PKK’nin kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:40

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nin kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakların aktarılan bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için bir operasyon gerçekleştirildi.

Sürekli yer değiştirdiği belirtilen sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Odatv'nin aktardıklarına göre, PKK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan için daha önce de ölüm haberleri çıkmıştı.

2019 yılında yapılan operasyonda Kaytan'ın öldüğü ancak örgütün bu ölümü saklı tuttuğu ifade edilmişti.

2020 yılında çıkan haberlerde ise 2019 yılındaki haberlere atıfta bulunularak, Kaytan'ın ölümünün "kesinleştiği" iddia edilmişti.

Şimdiye dek 2 kere "öldü" haberlerinin çıktığı Kaytan için, bugün de yine "ölüm" haberi çıkmış oldu. Böylece, basında, 3 kez Kaytan'ın öldürüldüğüne dair haberlere yer verilmiş oldu.

İşte o haberlerden bazıları: