Daha önce emekçilere 5 TL zam teklif eden PAÜ’nün yeni adımı tepki çekti: İşçiye karşı öğrenci

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 07:19

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi İşletmeleri’ne bağlı kantin ve sosyal tesis işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) bünyesindeki Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) üniversite yönetimiyle görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Sendika grev kararı aldı. Cumhuriyet, grevden önce üniversite tarafından işçilere önce yüzde sıfır, sonra 5 TL zam teklif edildiğini haberleştirdi. Bu süreçte, üniversitenin grevi kırmak için sınav haftasında olan öğrencileri usulsüz şekilde çalıştırdığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Pamukkale Üniversitesi’nde grev kırmak için çalıştırılan bir öğrenci ile TOLEYİS İzmir Şube Başkanı Mustafa Çelik Cumhuriyet’e konuştu.

MESAİ DIŞI ÇALIŞMA

Normalde yarı zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin ağır şartlarda çalıştırıldıklarılarak mağdur edildiğini belirten Çelik, “Şu anda öğrencilere grev kırıcılığı yaptırılıyor. Yarı zamanlı çalışan, mesaisinin dört saati geçmemesi gereken öğrencileri kullanıyorlar. Öğrencileri kasaya başına koyuyorlar, temizlik yaptırıyorlar ve uzun saatler çalıştırıyorlar. Bu sırada biz de Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) müracaat ettik ve müfettiş istedik. Öğrenciler sınav haftaları olmasına karşın uzun saatler çalıştırılıyor. Bu arkadaşlar derslerine çalışamıyorlar, ağır şekilde çalıştırılıyorlar. Öğrenciler de mağdur, müşteriler de şikâyetçi oluyor iş yetişmediği için” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan PAÜ İktisadi İşletmeleri’nde çalışan bir öğrenci ise sınav haftasında olduklarını ve sınavlara çalışmalarına dahi izin verilmediğini belirterek şunları anlattı: “Öğrenciler olarak bizim dört saatten fazla çalışmamız usule uygun değil. Grevi kırmak için bizi fazladan çalıştırıyorlar. Normalde görevimiz olmayan temizlik, döner kesme, tezgâha bakma gibi birçok iş sigortasız olarak bize yaptırılıyor. Bir mesaide birden çok birime yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda sınav haftamız, sınavlara çalışmamıza bile izin verilmiyor. Uzun saatler çalışıyoruz. İzin istediğimizde ‘Sınava gir hemen geri gel’ deniyor. Grevi kırmak için her şeyi bizden istiyorlar” ifadelerini kullandı.