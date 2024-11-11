Pamukkale Üniversitesi’nde TİS anlaşmazlığı yaşandı, emekçiler greve çıktı: İşçiye ‘5 TL’ zam teklifi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.11.2024 - 04:00

Son olarak Pamukkale Üniversitesi İktisadi İşletmeleri’ne bağlı kantin ve sosyal tesis işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) üniversite yönetimiyle görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

Üniversitenin işçilere yüzde sıfır zam teklif ettiğini belirten sendika grev kararı aldığını açıkladı. Üniversite, grevin başlamasının ardından sendikanın söylediği zam oranının gerçek olmadığını, işçilere 35-70 bin TL arası zam teklif edildiğini öne sürdü. TOLEYİS üniversiteyi yalanladı.

TOLEYİS İşyeri Temsilcisi Ünal Çavuş, teklif edilen yüzde sıfır zammı reddetmelerinin ardından kendilerine aylık 5 TL yol yardımı zammı teklif edildiğini söyledi.

Çavuş, “İlk tekliflerini sosyal yardımlar da dahil olmak üzere ilk 6 ay zam yapılmasın, diye verdiler. Daha sonra aylık 5 TL sosyal yardım teklif ettiler. Böyle gülünç bir teklif olunca da masadan kalktık. 4 aydır sürüyor aslında görüşmeler ancak iktisadi işletme müdürünün kibirli tavırları sebebiyle sonuç alınamadı. En son tekliflerinde 35-70 bin gibi bir teklif yaptıklarını söylemişler. Böyle bir teklif yok. Bütün sosyal hakları katarak hesaplanınca bile teklifleri 35 bini bulmuyor” diye konuştu.

Çavuş ayrıca işyerinde aynı işi yapan çalışanlar arasında maaş adaletsizliği yaşandığını da belirtti.