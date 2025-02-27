Daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem diyen Özbudun şimdi ‘tek adam rejimi’ için masada: Gündemde anayasa var

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:00

Gelecek Partisi’nden istifa ederek AKP yönetimine giren Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel isteği ile transfer olduğu öğrenildi.

‘SİYASİ AHLAK’ ELEŞTİRİSİ

AKP, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için erken seçim değil, anayasa değişikliği üzerinde duruyor. Son seçimler öncesi altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışan Özbudun’un Erdoğan’ın yeniden adaylığı için anayasa çalışmalarında yer alacağı öne sürülüyor. Erdoğan, yerel seçimlerdeki yenilginin ardından parti yönetiminde yapacağı “büyük değişim” için AKP’nin 8. olağan kongresini işaret etmişti. Ancak geride kalan kongrede değişimin muhalefetten transfer edilen isimlerle yapılması siyasette tartışmalara yol açtı. Muhalefet cephesinde “siyasi ahlaka uymaması” diye ifade edilen transferlerin AKP cephesinde oluşturduğu rahatsızlık da sürüyor. En büyük tepkinin odağı ise kongreden bir gün önce Gelecek Partisi’nden istifa eden ve kongre günü AKP yönetimine giren Serap Yazıcı Özbudun oldu.

‘SİSTEM REVİZYONU’

Özbudun’un Anayasa hukukçusu olarak Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik çalışması, en çok tepkiyi toplayan neden oldu. Söz konusu transfer bazı kaynaklarca Erdoğan’ın “sistem revizyonu” istediğine yönelik yorumlara neden olsa da Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, Özbudun’un yeni anayasa sürecinde Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için çalışacağını belirtiyor.

