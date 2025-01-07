Daireye baskın yapıldı... Hatay’da 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Daireye baskın yapıldı... Hatay’da 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:45

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesindeki bir dairede para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

5 GÖZALTI

Adrese yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen M.Y., H.N.B., N.B., O.O. ile S.S. gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında gerekli idari işlem uygulandı. S.S. hakkında ayıca fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçundan adli işlem yapıldı.


Etiketler: #hatay #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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