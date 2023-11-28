Dalgaların boyu 10 metreyi buldu... Tekirdağ'da deniz taştı
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları şiddetli lodos sebebiyle taştı. Deniz taşması sonucunda tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu.
Akşam saatlerinde lodos'un etkisini arttırması ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında dev dalgalar oluştu.
Dev dalgaların oluşması sonucunda deniz sahile taştı. Denizin sahile taşmasıyla birçok alan su altında kalırken, adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Sahilde boyu 10 metreye kadar çıkabilen dev dalgalar etkisini sürdürüyor.
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