İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde lodos etkili olurken, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:41
İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece sahilinin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan yüksek dalgalar kıyı kesimlerindeki kayalıkları aştı.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtına beklendiğini duyurmuştu.


Lodos hava durumu İstanbul

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