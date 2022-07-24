Dalış yaptığı koyun açığında cansız bedenine ulaşıldı

24 Temmuz 2022 Pazar, 13:01

Ayvalık'ta Alibey Adası, Pateriça Koyu'nda, dün akşam saatlerinde dalış yapan Yusuf Çelik (66) denizden çıkmayınca durum Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bildirildi.

Bölgeye saat 19.20’de 2 Sahil Güvenlik botu ve 4 personelden oluşan 1 dalış timi sevk edildi. Hemen ardından 1 Sahil Güvenlik helikopteri de arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan arama sonucunda saat 23.00’te Patriça Koyu, Kırlangıç Kayalıkları'nda sahilden yaklaşık 500 metre açıkta Yusuf Çelik’in cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.