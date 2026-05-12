Daltonlar çetesine yeni operasyon: 12 gözaltı

12.05.2026 19:17:00
Muğla merkezli 5 ilde “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

