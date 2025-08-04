Daltonlar çetesinin liderlerinden Caner Koçer'in öldürüldüğü iddia edildi

Türkiye'nin en büyük silahlı suç örgütlerinden Daltonlar, son yıllarda yurt dışında uğradığı ve düzenlediği suikastlerle gündemde.
Son olarak gazeteci Emrullah Erdinç, çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in İspanya'da silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.
Erdinç, Koçer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından olay yerine ait olduğu öne sürülen videoyu paylaşan Erdinç, "Daltonlar çetesine silahlı infaz! Çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, bugün İspanya’da silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye merkezli suç örgütlerinin gölgesi artık sınır ötesinde!" ifadelerini kullandı.